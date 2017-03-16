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嗆廖國棟「協你老母雞」 國民黨要洪秀柱小編別再犯

2017-03-16  11:17

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨本週在中常會上因黨代表選舉辦法引起爭執，會中當黨主席洪秀柱詢問是否撤銷上週決議時，國民黨團總召廖國棟提出希望協商，沒想到在提供直播的情況下，洪秀柱臉書小編竟留言嗆「協你老母雞啦」，引發各界討論，國民黨文傳會也出面指責，要求不得再犯。

綜合媒體報導，國民黨文傳會副主委胡文琦對此表示，小編的不理性、情緒性發言非常不妥，會要求日後謹言慎行、不得再犯，胡強調，因目前正值黨主席選舉期間，任何不理性的發言都可能引起紛爭，這是錯誤示範，但小編應不至於丟掉工作。廖國棟也表示自己一笑置之，不會和小編計較。

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  • 洪秀柱臉書小編嗆廖國棟「協你老母雞啦」，國民黨文傳會副主委胡文琦表示，將要求不得再犯。（資料照，記者林良昇攝）

    洪秀柱臉書小編嗆廖國棟「協你老母雞啦」，國民黨文傳會副主委胡文琦表示，將要求不得再犯。（資料照，記者林良昇攝）

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