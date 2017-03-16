特偵組舊址改政院洗錢防制辦公室 林全今揭牌

2017-03-16 10:24

〔記者錢利忠／台北報導〕為因應台灣在亞太防制洗錢組織（APG）相互評鑑結果逐年退步，100年甚至被列入加強追縱名單，行政院決定成立「洗錢防制辦公室」，加強推動洗錢防制，以提升我國洗錢防制標準；今早約11點，行政院長林全將到特偵組舊址出席「洗錢防制辦公室」揭牌儀式。

林全曾表示，洗錢犯罪是世界各國愈來愈重視的問題，希望將防制工作做到更好；由於洗錢犯罪涉及整個經濟與政府部門透明化問題，國際重視的原因，其一，為預防恐怖主義高漲，金流透明化愈來愈重要；其二，社會進步之後，對於要求政府部門反腐敗，減少貪污賄賂的可能性，洗錢防制也有一定功能。

林全指出，洗錢防制是為了要阻止經濟犯罪，如詐欺是目前台灣最重要的問題，其他如租稅規避與逃漏所衍生的洗錢行為，民眾往往不以為意，並將人頭作為理所當然的租稅規避行為，這不僅錯誤，且已違反洗錢防制相關規定。