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以吳敦義為標竿？ 綠委諷：難怪馬說謊渾然天成...

2017-03-16  10:41

〔即時新聞／綜合報導〕前副總統吳敦義昨在國民黨青年座談會中自爆，前總統馬英九的父親曾說，「你要以吳敦義為標竿」。對此，民進黨立委林俊憲質疑，吳到底教了馬什麼？是說謊還是鬼扯蛋？難怪他的鬼扯謊言，「信手捻來渾然天成」。

吳敦義昨與國民黨青年進行詢答座談會，過程當中被問到「追隨前總統馬英九多年」時，他打斷對方發言並強調，「我不是追隨他，我是應邀幫他」，還自爆馬英九父親曾說，「你要以吳敦義為標竿」，以及從政至今「自律甚嚴」，因此沒涉入任何刑案。

林俊憲今於臉書粉專撰文狂酸，「馬英九以吳敦義為標竿？那吳敦義到底教了馬英九什麼？說謊？鬼扯蛋？還是白海豚式轉彎？」，嘲諷「難怪馬英九那些鬼扯的謊言，信手捻來渾然天成」、「對啦英九很乖啦！一定是交到壞朋友」。

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  • 前副總統吳敦義昨自爆，前總統馬英九父親曾說，要馬以他為標竿。綠委林俊憲嘲諷，「難怪馬英九那些鬼扯的謊言，信手捻來渾然天成」。（資料照，記者林正坤攝）

    前副總統吳敦義昨自爆，前總統馬英九父親曾說，要馬以他為標竿。綠委林俊憲嘲諷，「難怪馬英九那些鬼扯的謊言，信手捻來渾然天成」。（資料照，記者林正坤攝）

  • 綠委林俊憲今撰文質疑，「馬英九以吳敦義為標竿？」那麼「吳敦義到底教了馬英九什麼？」（圖擷取自林俊憲臉書粉專）

    綠委林俊憲今撰文質疑，「馬英九以吳敦義為標竿？」那麼「吳敦義到底教了馬英九什麼？」（圖擷取自林俊憲臉書粉專）

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