前隨扈涉共諜 呂秀蓮：現任者應引以為戒
2017-03-16 09:56
〔記者蔡文居／台南報導〕曾任前副總統呂秀蓮隨扈的前國安局特勤中心警安組少校王鴻儒，退伍後到中國經商時被中國國安單位吸收淪為共諜。
呂秀蓮今天上午參加台南市婦女高峰會議受訪表示，她也是今天早上才知此事，該名隨扈只在2000年選舉時短暫擔任隨扈，入府後不久就離開，因此她沒什麼印象，而且因任期短，時間也已久遠，在她部分應無相關重要機密可言，但現任者應引以為戒，提高警覺。
對於保防法一事，呂秀蓮表示，基於國家安全，她支持立法。
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