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司改會議》第五組今2度開會 擬談這5個議題

2017-03-16  09:57

〔記者黃欣柏、錢利忠／台北報導〕司改國是會議今由第五分組召開分組第2次會議，由於該組討論主軸聚焦獄政問題，今會議擬針對「收容人超收問題」、「收容人處遇、假釋透明化」、「獄政人力與設備之強化與擴充」、「監所醫療現狀與改進建議」及「刑事執行程序之司法救濟管道檢討」等5項議題進行討論。

針對相關議題，今包括法務部、司法院、衛福部都將與會，進行5到10分鐘不等之報告，其中法務部日前也已先就獄政問題，自行提出相關改革方案，包括4年內要達到「1人1床」的零超收目標，並推動「強化輔導」、「假釋透明化」及「結合企業職訓」等變革。

針對外界較關心的假釋標準，法務部先前提出的方案指出，未來將研擬用視訊或實體會議方式，邀被害人與社區發表意見，另考量被害人或社區意見可能對受刑人不盡公平，受刑人可對假釋結果提起行政訴訟，《監獄行刑法》草案中會增訂複審與聲明異議程序。

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  • 由今周刊社長梁永煌擔任召集人的司改國是會議第五分組，召開第2次分組會議。（記者黃欣柏攝）

    由今周刊社長梁永煌擔任召集人的司改國是會議第五分組，召開第2次分組會議。（記者黃欣柏攝）

  • 第五分組委員陸續簽到進場。（記者黃欣柏攝）

    第五分組委員陸續簽到進場。（記者黃欣柏攝）

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相關關鍵字： 司改國是會議 獄政 獄政改革
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