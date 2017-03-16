前隨扈成共諜 國防部：無現役人員

2017-03-16 09:17

〔記者涂鉅旻／台北報導〕本報今日獨家報導，前副總統呂秀蓮隨扈的前國安局特勤中心警安組少校王鴻儒，退伍後遭中國國安單位吸收淪為共諜。對此，國防部發言人陳中吉稍早表示，此案為退役人員所為，根據目前調查局偵辦過程，無國軍現役人員涉入。

陳中吉表示，國防部將會針對這些案例，告訴官兵、屆退同仁。他說，中國滲透無所不用其極，一定做好相關防護措施。

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