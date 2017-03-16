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馬英九遭起訴 好友送暖喊話：寫本政壇紅樓夢

前總統馬英九（圖）遭起訴，好友溫情送暖。（資料照，記者羅沛德攝）

2017-03-16  09:14

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九遭起訴，他的好友、東海大學教授彭懷真溫情喊話，希望他靜下心來寫本「台灣政壇紅樓夢」，以抒發心情，還找回昔日陽光自在的馬老師。

彭懷真一篇公開信投書《聯合報》，馬英九當年辭官回政大教書，還到中廣做節目，那時的「馬老師」看起來很快樂；「國民黨無數大老像賈府裡的長輩」，如同將賈元春送進宮以穩住長久的榮光與利益，卻讓賈元春走上不歸路，失去單純的幸福，馬英九也說了200多次不選台北市長，最後還是進入政壇，「政壇如深宮，以為不可一世卻失去了自由」。

彭懷真期待馬英九找回「做自己」的快樂，但「英九兄，以後常常要跑法院了」，「日後您會在法院看盡人生百態」，何不把在法院、北市府、國民黨中央乃至總統府，一般人看不到的情景寫下來，發抒心情也找回當年陽光自在的馬老師。

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  • 東海大學教授彭懷真（圖）對馬英九溫情送暖。（資料照，記者蘇孟娟攝）

    東海大學教授彭懷真（圖）對馬英九溫情送暖。（資料照，記者蘇孟娟攝）

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