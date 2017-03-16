媒體最新民調出爐！ 國民黨主席選舉支持度第一名是...

目前民調支持度前三名依序為吳敦義、洪秀柱、郝龍斌。（資料照）

2017-03-16 08:56

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席競爭相當激烈，各個參選人都積極爭取支持，今天有媒體最新民調出爐，目前民調支持度最高的是前副總統吳敦義。

《蘋果日報》報導，前副總統吳敦義支持度為26.8%，國民黨主席洪秀柱支持度為20.21%，副主席郝龍斌支持度為19.59%，北農總經理韓國瑜獲得14.97%的支持度，國民黨前副主席詹啟賢支持度是12.11%，潘維剛則支持度則為6.32%。

吳敦義認為，黨主席選舉是針對黨員的封閉性選舉，所以這份民調測出來的和實際上的應該還是有落差，他相信自己的支持度一定比這份民調還高。

這份調查方式是在3月7到12日，以電腦語音輔助訪問、調查成功樣本1123份，抽樣方法則為全國住宅電話為抽樣母體編冊隨機抽樣。