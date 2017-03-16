馬英九以吳敦義為標竿？吳自爆是馬父親說的…

前副總統吳敦義（圖）自爆，馬英九父親要他以吳敦義為標竿。（資料照，記者劉信德攝）

2017-03-16 07:42

〔即時新聞／綜合報導〕馬吳之間除了搭檔正副總統之外，還有什麼進一步的關係？吳敦義昨天晚上強調，「我不是追隨他，我是應邀幫他」，還自爆，「馬英九的父親曾說，『你要以吳敦義為標竿』」。

《中央社》報導，前副總統吳敦義昨天晚上參加一項國民黨青年座談會，在與青年的詢答中，打斷詢問青年「追隨前總統馬英九多年」的問話，直說「我不是追隨他，我是應邀幫他」，還強調，他曾在槍林彈雨中，幫國民黨打勝仗，以致受到馬英九的「尊重」；他更自爆，馬英九的父親曾說，『你要以吳敦義為標竿』」。

吳敦義還強調，從民國62年從政至今，他從沒有涉入任何刑案，「不管是侵占、圖利、炒地皮、貪污、收紅包等，什麼統統都沒有過」，而原因就是他「自律甚嚴」，跟當副總統沒有關係。