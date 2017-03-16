| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

馬英九以吳敦義為標竿？吳自爆是馬父親說的…

前副總統吳敦義（圖）自爆，馬英九父親要他以吳敦義為標竿。（資料照，記者劉信德攝）

2017-03-16  07:42

〔即時新聞／綜合報導〕馬吳之間除了搭檔正副總統之外，還有什麼進一步的關係？吳敦義昨天晚上強調，「我不是追隨他，我是應邀幫他」，還自爆，「馬英九的父親曾說，『你要以吳敦義為標竿』」。

《中央社》報導，前副總統吳敦義昨天晚上參加一項國民黨青年座談會，在與青年的詢答中，打斷詢問青年「追隨前總統馬英九多年」的問話，直說「我不是追隨他，我是應邀幫他」，還強調，他曾在槍林彈雨中，幫國民黨打勝仗，以致受到馬英九的「尊重」；他更自爆，馬英九的父親曾說，『你要以吳敦義為標竿』」。

吳敦義還強調，從民國62年從政至今，他從沒有涉入任何刑案，「不管是侵占、圖利、炒地皮、貪污、收紅包等，什麼統統都沒有過」，而原因就是他「自律甚嚴」，跟當副總統沒有關係。

廣告
  • 前副總統吳敦義自爆，馬英九（圖）父親要他以吳敦義為標竿。（資料照，記者羅沛德攝）

    前副總統吳敦義自爆，馬英九（圖）父親要他以吳敦義為標竿。（資料照，記者羅沛德攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 吳敦義 馬英九
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
北檢起訴馬英九
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧西打醬燒肉
好營養✧地瓜麵疙瘩
電鍋菜✧黃金蒸鮮蝦
綿密紅豆湯怎麼煮？
轉寄

標題：馬英九以吳敦義為標竿？吳自爆是馬父親說的…


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月16日‧星期四‧丁酉年二月十九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.