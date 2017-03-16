如嬰兒般軟嫩！ 外國女直呼柯P的「這裡」超棒
2017-03-16 07:18
外國朋友和柯文哲合照。（圖取自YouTube）
〔即時新聞／綜合報導〕「不要鬧工作室」在YouTube分享最新影片，內容主要是討論台灣的辦桌文化，其中一名美國女生透露，曾在一個場合遇到柯文哲，當時她和友人們都搶著和柯文哲握手，她也讚嘆柯文哲的肌膚相當軟嫩，尤其是臉頰！
「不要鬧工作室」在YouTube分享最新影片，內容主要是討論台灣的辦桌文化，其中有名美國女生透露，曾在一個場合中與台北市長柯文哲拍照，她覺得可以看到市長很酷，而且和柯文哲握手時，發現他有著像嬰兒般的軟嫩肌膚，「他的臉頰真的好棒！」當時大家都想和柯文哲握手，結果柯文哲就說：「想握手！來啊」相當直爽。
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