黨代表資格廖國棟提協商 洪秀柱小編嗆：協你老母雞
2017-03-15 23:50
〔即時新聞／綜合報導〕國民黨中常會上週通過的黨代表選舉辦法引發內部爭議，在本週的中常會上再起爭執，會中當黨主席洪秀柱詢問是否撤銷上週決議時，國民黨團總召廖國棟提出希望協商，不料竟被提供直播、管理洪秀柱臉書的小編在留言區嗆聲「協你老母雞啦」。
國民黨中常會上週通過黨代表選舉辦法，將參選資格由原本入黨滿4個月改為1年，引發黨內爭議，有黨員為此揚言要向法院提假處份，還有人為此在國民黨中央黨部外抗議。
據《聯合報》報導，在本週的中常會上，現場持不同立場的黨員仍各執一詞、爭執不休，洪秀柱在中常委發言完後詢問是否撤銷上週的決議時，中常委姚江臨要求交付表決，廖國棟則希望協商，但負責提供直播、洪秀柱臉書粉絲專頁的小編，竟在留言區直接回覆「協你老母雞啦」，但該留言隨後被火速刪除。
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