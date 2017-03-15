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黨代表資格廖國棟提協商 洪秀柱小編嗆：協你老母雞

2017-03-15  23:50

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨中常會上週通過的黨代表選舉辦法引發內部爭議，在本週的中常會上再起爭執，會中當黨主席洪秀柱詢問是否撤銷上週決議時，國民黨團總召廖國棟提出希望協商，不料竟被提供直播、管理洪秀柱臉書的小編在留言區嗆聲「協你老母雞啦」。

國民黨中常會上週通過黨代表選舉辦法，將參選資格由原本入黨滿4個月改為1年，引發黨內爭議，有黨員為此揚言要向法院提假處份，還有人為此在國民黨中央黨部外抗議。

據《聯合報》報導，在本週的中常會上，現場持不同立場的黨員仍各執一詞、爭執不休，洪秀柱在中常委發言完後詢問是否撤銷上週的決議時，中常委姚江臨要求交付表決，廖國棟則希望協商，但負責提供直播、洪秀柱臉書粉絲專頁的小編，竟在留言區直接回覆「協你老母雞啦」，但該留言隨後被火速刪除。

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  • 國民黨今舉行中常會，由黨主席洪秀柱主持。（記者方賓照攝）

    國民黨今舉行中常會，由黨主席洪秀柱主持。（記者方賓照攝）

  • 國民黨中常會上週通過的黨代表選舉辦法引發內部爭議，在本週的中常會上廖國棟（見圖）提出希望協商，不料竟被管理洪秀柱臉書的小編嗆聲「協你老母雞啦」。（資料照，記者方賓照攝）

    國民黨中常會上週通過的黨代表選舉辦法引發內部爭議，在本週的中常會上廖國棟（見圖）提出希望協商，不料竟被管理洪秀柱臉書的小編嗆聲「協你老母雞啦」。（資料照，記者方賓照攝）

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相關關鍵字： 國民黨 小編 直播 臉書 臉書小編 黨代表 黨代表資格 黨代表選舉
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