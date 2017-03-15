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小英政府國防戰力整建 規劃籌獲匿蹤戰機

國防部將依法在明日向立法院提出106年《四年期國防總檢討》，在戰力整建部分，國防部規畫籌獲具垂直或短場起降、匿蹤功能的新式戰機。圖為F-35B。（路透）

2017-03-15  23:31

〔即時新聞／綜合報導〕國防部將依法在明（16）日向立法院提出106年《四年期國防總檢討》（Quadrennial Defense Review，QDR），報告強調國防自主與重層嚇阻。在戰力整建部分，國防部規畫籌獲具垂直或短場起降、匿蹤功能的新式戰機。

《中央社》報導，國防部本次為第3次公布《四年期國防總檢討》，主要將總統的國防理念，體現於具體的政策與戰略規劃中，指導未來的國防施政及建軍備戰工作，報告內容架構區分成「戰略環境」、「戰略指導」、「戰力整建」、「國防改革」、「國防產業」、「護民行動」及「友盟合作」等7章。

針對戰力整建，國防部指出，規畫籌獲具垂直或短場起降、匿蹤功能的新式戰機，並強化防空飛彈能量、啟動各型艦艇更新計畫，還要提升地面部隊的遠程打擊火力和快速應變能力，以維持防衛作戰基本戰力，並推動潛艦國造，整建高速匿蹤艦艇、岸置機動飛彈、快速掃布雷、反空機降與無人飛行系統等不對稱武器裝備。

《NOWNEWS》指出，這份《四年期國防總檢討》提出「防衛固守、重層嚇阻」軍事戰略，和102年的《四年期國防總檢討》提出的有所不同，今年強調以航太、船艦及資安3大領域為核心的國防產業發展策略。

此外，報告還首次擬定國防產業發展策略，推動創新科技，擴大科研投資，以「國機國造、國艦國造」挹注產業發展動能，振興國防產業與促進經濟成長。

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