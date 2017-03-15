全國罕見 新竹縣議會上演議員「質詢」議員！
［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣議會今天下午出現史上第1遭議員「質詢」議員場景，府、會同仁直言，這在全國也罕見!
事發源自國民黨籍縣議員羅吉祥上台報告人民請願案處理結論後正待下台，卻被無黨籍議員張春鳳請回報告台上「備詢」，要求說明引發民怨的市地重劃案相關細節，民進黨議員林昭錡接棒要求縣府引以為戒，加強施政的行政管理。
新竹縣議會本週召開臨時會，議員們出席議事比過去踴躍，今天下午3點左右就如時開議。
首先由羅吉祥上台做人民請願案件處理委員會的會議結論報告，就竹東都市計畫大林路附近市地重劃案中，21年前所定細部計畫A、B、C共3區中唯一延宕沒有執行的C區，要求縣府地政、國發等相關局處重新調查地主重劃意願，實勘後評估依法開發的可行性等。
依例，召集人羅吉祥報告後下台就進行下個議程，其他議員縱有疑問也是質詢縣府相關局處。
就在羅吉祥要返回座位時，被張春鳳要求「你回去」接著提問相關問題，反而真正該答詢的縣府官員晾在一旁，林昭錡則隨後接棒發言，引發議事堂內哄堂大笑，羅吉祥也忍俊不住。
有些議員們說，張春鳳是開玩笑的，因為羅吉祥將改選竹東鎮長，所以讓他先體驗「被罰站」答詢，等於是提早另番「預祝」當選的表現。
張春鳳受訪說，她不是開羅吉祥玩笑，她問政態度一向就是追根究柢、權責分明。羅吉祥是議會同事，她沒有權利「質詢」他，羅吉祥也沒有「答詢」的義務，她只是「詢問」羅吉祥相關如這件市地重劃案到底是公辦？還是自辦？等細節，因為紙本資料上並未詳述，只有確實釐清，才能明確幫上鄉親的忙。
羅吉祥則推崇張春鳳是政界資深前輩，不論擔任鄉長行政或為民喉舌都很犀利且有原則，向來對事、不對人，所以他現場也只是「配合演出」，大家輕鬆一下，也正好藉此加深縣府官員對本件陳情案的印象，希望相關局處能妥適處理民怨。
林昭錡說，他沒有、也不可能「質詢」自己同事，他接棒發言，是藉機點出本案縣府的行政缺失。因為前述A、B兩區猶如雞胸肉，C區是雞肋、無利可圖才會被疏於管理延宕迄今，造成地主無所適從。
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標題：全國罕見 新竹縣議會上演議員「質詢」議員！
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