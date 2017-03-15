藍中常會兩派角力喊價 黨代表名額總數暴增

2017-03-15 19:46

〔記者施曉光／台北報導〕藍營爭議多時的黃復興與一般黨部黨代表名額比例問題，今天在國民黨中常會兩派角力喊價，一般黨代表要增加名額，黃復興也要增加的情況下，最後才達成共識，黨代表總數也因此加碼了二百四十七席，總數達到一千五百三十五個，創下歷屆全代會名額最高記錄。

為了落實「票票等值」精神，國民黨中央於今天下午中常會提出黨代表總額數一千二百二十八個，其中一般黨代表名額九百個，黃復興黨代表名額二百二十八個，海外黨代表一百席，大陸地區黨代表六十席，同時這次黨代表選舉還考量財務困難，也首度規定黨代表參選人必須繳交選務作業費二千元。

由於這項總額規劃讓黃復興與一般黨部的選舉黨代表名額比例，從過去大約一比十，大幅躍升到一比四，支持、反對方角力不斷，反對派中常委今日改變策略。過去力主黃復興黨代表只能略微增加的中常委李德維，今天改口建議，基於黃復興的特殊需求，由過去一百零一席增加到二百二十八席，他不反對，但基於地方黨部已辭退大量黨工，為了彌補地方人力不足，各鄉鎮市區應該各增加一名黨代表，也就是總共增加三百六十八席。

他並強調，如果一定要「票票等值」，那海外當代表、大陸地區黨代表員額，是否也應該依此標準計算？

不過，包括中常委呂謦煒、柯貞竹等人均發言反對，力主基於「票票等值」的原則，如果一般黨部黨代表還要再增加名額，黃復興當代表應該再增加九十三席，中常委蕭景田也質疑，李德維的建議等於又稀釋了黃復興黨代表的席次比例。

最後，在國民黨秘書長莫天虎協調建議下，一般黨代表由原九百席，增加到一千零九十七席，黃復興名額則由原二百二十八席，配合提高到二百七十八席。

有關黨魁選舉部分，原本辦法規定第一輪投票如果無人過半數門檻，就必須由得票第一與第二高票的兩位候選人，舉行第二輪選舉投票，但經會中討論後修正通過，如果未來第一輪投票無人過半時，前兩名候選人當中，只要有一人放棄，就不必舉行第二輪投票，沒有遞補問題。