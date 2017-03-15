麥擱卡！ 李俊俋無奈：我沒有要辭職選台南...

2017-03-15 18:59

〔即時新聞／綜合報導〕民主進步黨副秘書長李俊毅今天宣布，將辭去副秘書長一職、以專心投入台南市長初選，不過名字和他同音不同字的民進黨立委李俊俋卻無辜遭殃，從下午開始辦公室電話就被打爆，讓他無奈在臉書上表示：「麥擱卡啊！我沒有要辭職，也沒有要選台南市長！」

《聯合報》報導，李俊俋助理透露，從下午開始，辦公室的電話就被打爆，許多鄉親在電話裡詢問：「李俊俋不當嘉義立委，為何要選台南？」李俊俋本人則表示，他真的沒有要選台南，大家別看到俊「一ˋ」就開槍。

李俊俋也在臉書上解釋表示，李俊毅是台南，民進黨副秘書長，李俊俋是嘉義市的現任立委，兩者不同人。