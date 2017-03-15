彰縣長選舉民調電話 點名魏明谷PK王惠美
2017-03-15 19:11
〔記者劉曉欣／彰化報導〕有彰化縣民接到縣長選舉的民調電話，直接點名民進黨現任縣長魏明谷以及國民黨立委王惠美；對此，魏明谷表示，將全心專注縣政；王惠美則低調的說，國民黨主席改選還沒完成，等新主席當選後再說，因為她必須尊重黨的機制，等到遊戲規則出來再講。
有民眾指出，民調電話先問對於魏明谷施政有沒有意見，接著又問王惠美做的怎麼樣，最後就問說，如果縣長選舉的話，會投給魏明谷？還是王惠美？
對於縣長選舉明年底才登場，就有民調電話一事，魏明谷表示，他沒有聽說有人在做縣長民調，他認為當縣長就是要以建設彰化為優先，這是身為縣長最重要的事。
對於是否有意參選縣長，王惠美不願鬆口，她低調表示，等國民黨主席選舉完再說，因為她必須尊重黨的機制，等到遊戲規則出來再講。
王惠美強調，因為她是國民黨全縣唯一的一席立委，所以，就算是選區以外的服務，只要有人邀請她，她就會去出席，這是廣結善緣；何況，距離下次選舉時間還很久，以後再說。
但也有人認為，除了王惠美、魏明谷以外，民進黨彰化市長邱建富已連任一次，實力雄厚，今年以來再推出最新一波看板增加曝光，何況邱建富對於下屆縣長人選，也直接建議「要讓有實力的人出來選」，未來動向備受關注。
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