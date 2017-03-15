黨代表選舉爭議吵一下午 國民黨決定冷靜一週

2017-03-15 19:10

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨中常會上週通過黨代表選舉辦法，將參選資格由原本入黨滿四個月，改為一年，引發黨內爭議，今天下午中常會要確定上週會議記錄時，引起冗長討論，黨主席洪秀柱與黨魁選舉競爭對手、副主席郝龍斌聯手要求翻案，但遭推動修改辦法的挺吳派中常委反對，擁有人數優勢的挺吳派一度要求表決，洪秀柱則採拖延戰術避免結果一翻兩瞪眼，最後在支持、反對雙方克制下決定急踩煞車緩議，延至下週中常會再處理。

主張修改辦法的中常委李德維強調，這次修正只是針對過去制度錯誤的修正，而且隱含對人頭黨員問題的修正，以防範一些「有心人」來參選黨代表，對於有黨員向法院提出假處分，他說，「很好，尊重司法也是一件好事，如果司法說不行，就沒話說了。」

另一位支持修改辦法的中常委姚江臨也強調，黨代表選舉辦法的修訂屬於中常會權責，三月三十一日才要公告選舉，他並強調，確認會議記錄，只能就文字做修改，不能推翻，況且上週主席裁定通過時，現場沒有反對意見，如果大家還有意見，就交付表決處理。

由於支持修改辦法的中常委人數有絕對優勢，洪秀柱並不想表決，並強調過去中常會沒有表決慣例，但姚江臨等堅持表決，洪秀柱不得不先喊休息五分鐘，再次開會時，姚等人還是要求表決，洪秀柱又再喊話請大家冷靜思考三十秒，是否要面對假處分的爭訟？「我們必須這樣鬧、法庭見嗎？」

最後原本支持修改選舉辦法的中常委侯彩鳳、邱炳煌、廖國棟等人建議，既然冷靜三十秒還不夠，不如就再冷靜一週，因此最後決議暫緩處理議事錄問題，並將本週與下週中常會視為一次會議，下週開會時再決定。