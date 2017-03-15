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政院3年內將對印尼、寮國等6國開放完全免簽

政院擬在3年內對印尼、寮國等6國開放完全免簽，圖為桃園機場出境畫面。（資料照，記者姚介修攝）

2017-03-15  18:51

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院推動新南向政策見成效，除了今年1月份新南向18國來台觀光人數較去年同月大幅增長42.8%之外，展望未來，政院經貿談判辦公室表示，展望未來，今年起3年內我國將進一步對印尼、印度、菲律賓、緬甸、寮國、柬埔寨等具成長潛力國家開放免簽。

政院表示，根據交通部最新統計資料顯示，今年1月份新南向18國，以觀光為來台目的的人次達近6.8萬人次，較去年同月增長42.8%，是過去4年同月成長幅度最高。

行政院經貿談判辦公室表示，今年1月新南向國家來台觀光表現佳。隨著我國新南向政策的推動，簽證障礙逐步降低，加以東南亞經濟成長力道保持強勁，預計未來推廣新南向國家旅客來台觀光前景看好。

經貿談判辦公室指出，以個別國家來看，馬來西亞、新加坡、泰國、越南、菲律賓為五大觀光客源。近5年來，泰國1月來台觀光人次，更於今年首次破萬，除受惠「觀宏專案」（針對東南亞國家團體旅客來台觀光，給予簽證便捷）外，在政府於去年8月1日試辦泰國30天免簽措施的雙重助力下，表現優異，成長率達170%。越南、菲律賓、印尼、印度、緬甸及寮國也受惠於觀宏專案，成長幅度皆達50%以上，顯示簽證便捷性對帶動觀光的重要性。

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