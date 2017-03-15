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下屆彰化縣長選舉現任優先？綠營人士看法各異

2017-03-15  18:22

〔記者林良哲、劉曉欣／彰化報導〕彰化縣長魏明谷日前參加總統官邸餐敘，會後傳出民進黨中央在下屆縣市長選舉時將以現任者為優先，但引發地方不同聲音。現任彰化市長邱建富表示，應該審慎評估，最終「讓有實力的人」出來選；但民進黨彰化縣黨部主委黃振彥表示，應以「現任優先」為原則，一旦透過初選，可能造成分裂。

彰化以北的綠營執政的縣市長，昨天北上和總統蔡英文餐敘，席間蔡英文關心地方執政的情形，也聆聽縣市首長的意見。而在會後，傳出民進黨明年縣市長的提名將「以和為貴」，並以現任者為優先。

針對此事，彰化縣新聞處長林德宇表示，這是黨中央目前的規劃，但魏明谷仍然以縣政建設為重，全力以赴，至於提名一事，則以平常心處之。

而民進黨籍的彰化市長邱建富已連任2屆，成為有望挑戰縣長寶座的民進黨人士，他表示，尊重黨中央的意見，但應該審慎評估「讓有實力的人」出來選，他上次跟魏明谷的黨內民調只有些微差距，這次鄉親勸進聲音太大，黨中央應該以民意為依歸，依據民調結果以求勝選。

邱建富強調，目前國民黨態勢來說，普遍認為立委王惠美最有機會代表藍軍參選縣長，所以建議要就做對比式民調，參考民調結果再來做決定，最重要的是在勝選的大原則之下來推出人選。

至於民進黨彰化縣黨部主委黃振彥表示，現任者擁有行政資源，應該以「現任優先」為原則，一旦透過初選，就可能造成分裂。

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  • 彰化縣長魏明谷。（記者林良哲攝）

    彰化縣長魏明谷。（記者林良哲攝）

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相關關鍵字： 彰化縣長 現任優先 邱建富 魏明谷
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