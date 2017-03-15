高市「接管」左營軍區 劉世芳：提升官兵生活空間

2017-03-15 18:15

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府與軍方簽約，正式啟動「接管」左營軍區！立委劉世芳透過臉書指出，高雄地下看不見的建設「污水下水道」，終於將拉進面積近6百公頃的海軍軍區，讓眾多官士兵生活空間得以提昇！

劉世芳認為，接管、接通的不是管轄權或空間，而是對於共同生活在高雄這塊土地上，對於環境維護的責任！

曾擔任高市副市長、參與過許多公共建設的劉世芳指出，高雄有許多空間土地屬中央管轄，在城市治理過程中，對於環境管理等主張，出現過許多不同意見的競合與落差。

她說，在大家一起努力下，過去10年來，高雄市長陳菊與市府團隊投入超過2百億預算，增加地下接管超過22萬戶，但是中央國、公、軍有空間，總是突破不了的結界。

劉世芳表示，所幸新政府上台，我們開始展開新合作契機，讓國防部願意編列12億預算與高雄市政府合作，讓高雄環境維護不致產生一直無法改善的困境。看到軍港品質及市民生活品質得以共同提升，做為軍方與地方政府政策結合推動者，很欣慰看到指揮官和花媽市長滿意表情，未來會繼續努力，讓高雄更加發展！