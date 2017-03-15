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遭批「資源多」 劉世芳駁：有些人做很多屆立委

2017-03-15  18:44

〔記者楊淳卉／台北報導〕有意角逐下一屆高雄市長的民進黨立委劉世芳今下午舉辦媒體茶敘，針對同黨市長選舉競爭者民進黨立委管碧玲今接受媒體訪問，指高雄市長陳菊希望劉世芳接棒，「整體資源不對稱是事實」，指劉有較多行政資源幫助，劉世芳反駁「他們有些人做很多屆立委」，而她只當過2屆的立委，立委的起跑點也不同。

此外，對於管碧玲稱她曾於2000年謝長廷任高雄市長時，推薦新潮流的劉世芳擔任副市長，劉世芳驚訝表示「我是第一次聽到！」她要再查證。

針對目前選舉狀況，劉世芳自認跑基層的狀況還不錯，她會按照自己的步調走，不太在意民調；她也說，近期在地方開始舉辦「阿芳開講」，預計在高雄市各鄰里舉辦200場茶餅會，也會在街頭短講，多與民眾接觸，增加自己在地方的知名度。

對於同黨競爭者民進黨立委管碧玲已啟動成立地方後援會，劉世芳則認為，組後援會對初選沒影響，等到初選後再成立也不遲。劉也說，外界指稱她人緣不好，她沒聽過這個說法，開玩笑說「是選舉才知道自己人緣差」，過去擔任高雄市副市長就勤跑基層，全高雄891個里長，她就認識600多位，而副市長的頭銜也算是加分。

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  • 民進黨立委劉世芳今下午舉辦媒體茶敘，對於「資源多」的說法，劉世芳反駁「他們有些人做很多屆立委」，而她只當過2屆的立委，立委的起跑點也不同。（資料照，記者朱沛雄攝）

    民進黨立委劉世芳今下午舉辦媒體茶敘，對於「資源多」的說法，劉世芳反駁「他們有些人做很多屆立委」，而她只當過2屆的立委，立委的起跑點也不同。（資料照，記者朱沛雄攝）

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