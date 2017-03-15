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吳辦：新黨員是國民黨茁壯動力 由黨中央審查

2017-03-15  18:22

〔記者施曉光／台北報導〕針對人頭黨員問題，國民黨主席參選人吳敦義競選總部下午發表聲明，重申吳敦義對新黨員入黨的態度是，國民黨必須不斷有新血加入，否則黨將會萎縮而失去生命力，這一次選舉由於要選出包括黨主席、黨代表，所有參選人當然都會努力吸收新黨員，這是國民黨茁壯的動力。

至於是否有人頭黨員或黑道入黨問題，聲明中強調，黨中央必須加以審查，如果那個人真的是黑道，很快就可以被驗證排除。

吳辦指出，吳敦義昨日接受媒體訪問時也表示，1年多前的黨主席選舉只是單純的補選，這次由於黨代表也要改選，或許就會多拉人來入黨，而且黨中央過去也通告各縣市黨部，要多爭取黨員入黨，並做為地方黨工是否續聘或解聘的依據，因此高雄市去年才會有1822人入黨，這些都是黨工找人入黨。

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  • 針對「人頭黨員」爭議，參選國民黨主席的前副總統吳敦義競選辦公室，今發表聲明表示，此次選舉要選出包括黨主席、黨代表，所有參選人當然都會努力吸收新黨員，這是國民黨茁壯的動力。圖為吳敦義日前在永康區眷村拜票，爭取支持。（資料照，記者吳俊鋒攝）

    針對「人頭黨員」爭議，參選國民黨主席的前副總統吳敦義競選辦公室，今發表聲明表示，此次選舉要選出包括黨主席、黨代表，所有參選人當然都會努力吸收新黨員，這是國民黨茁壯的動力。圖為吳敦義日前在永康區眷村拜票，爭取支持。（資料照，記者吳俊鋒攝）

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