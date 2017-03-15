相信馬英九清白 吳敦義︰如特別費案判無罪

2017-03-15 17:37

〔記者呂伊萱／台北報導〕台北地檢署昨認定前總統馬英九涉刑法洩密、教唆洩密罪、通保法與個資法等罪，依法將馬起訴。前副總統、國民黨主席參選人吳敦義今天重申，他對馬總統的潔身自愛非常有信心，希望法院還他清白。

吳敦義今天在競選辦公室與澳洲駐台代表雷家琪會面，雙方會談約1個半小時，吳敦義會後轉述表示，澳方非常關心國民黨的兩岸政策。

媒體詢問吳敦義對於馬英九被起訴的看法，吳敦義回答說，馬總統是律己甚嚴的人，他非常欽佩馬總統潔身自愛的精神。吳敦義說，或許馬總統的道德標準比一般人高很多，於是某些事他會覺得不能不處理、不能放鬆。但就這樁事而言，吳敦義再次強調，他對馬總統的潔身自愛非常有信心，認為馬應該不會涉及教唆洩密等情節。

吳敦義回憶起當年馬英九因特別費被起訴，前台北市長秘書長余文遭判刑，吳說「余文可能只是懶惰、嫌麻煩，把多張小單據湊在一起，導致偽造文書，不是因為貪圖所得。吳強調，馬當時被起訴後也是判無罪、還他清白，「這次應該也是」。吳敦義說，檢查總長黃世銘處理這個事情急了一點，當時假如能夠緩一些，讓王院長回來後再處理，可能會更圓滿。