馬英九遭起訴 邱太三：尊重司法

2017-03-15 17:28

〔記者項程鎮／台北報導〕台北地檢署昨天起訴前總統馬英九，法務部長邱太三下午被問到感想時，表示：「尊重司法」，邱太三下午與媒體茶敘時，僅說出上述看法。

馬英九和前檢察總長黃世銘102年指稱民進黨立委柯建銘、前立法院長王金平兩人關說司法，馬卸任總統後，被追訴刑責，昨被依違反通訊保障及監察法等罪起訴，法界一般認為未來馬判決有罪機率高，黃世銘一審被依洩密等罪判刑1年2月，得易科罰金，隨即辭職並上訴，回任最高檢察署主任檢察官，前年1月退休，隔月被高等法院判刑1年3月，得易科罰金定讞。