| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

馬英九遭起訴 邱太三：尊重司法

2017-03-15  17:28

〔記者項程鎮／台北報導〕台北地檢署昨天起訴前總統馬英九，法務部長邱太三下午被問到感想時，表示：「尊重司法」，邱太三下午與媒體茶敘時，僅說出上述看法。

馬英九和前檢察總長黃世銘102年指稱民進黨立委柯建銘、前立法院長王金平兩人關說司法，馬卸任總統後，被追訴刑責，昨被依違反通訊保障及監察法等罪起訴，法界一般認為未來馬判決有罪機率高，黃世銘一審被依洩密等罪判刑1年2月，得易科罰金，隨即辭職並上訴，回任最高檢察署主任檢察官，前年1月退休，隔月被高等法院判刑1年3月，得易科罰金定讞。

廣告
  • 台北地檢署昨天起訴前總統馬英九，法務部長邱太三下午被問到感想時，表示：「尊重司法」。（記者項程鎮攝）

    台北地檢署昨天起訴前總統馬英九，法務部長邱太三下午被問到感想時，表示：「尊重司法」。（記者項程鎮攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 邱太三 馬英九 馬英九起訴
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
北檢起訴馬英九
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧青醬烤雞腿
輕鬆煮✧高麗菜飯
開胃菜✧漬烤香蔥
這樣燙蝦更Ｑ彈！
轉寄

標題：馬英九遭起訴 邱太三：尊重司法


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月15日‧星期三‧丁酉年二月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.