陸軍實施反空降實兵演練 雲豹甲車現身台南鬧區

雲豹甲車從駐地一路從鬧區開進機場，吸引大家的的目光。（陸軍八軍團提供）

2017-03-15 17:00

〔記者張忠義／高雄報導〕為驗證作戰區聯合作戰效能，陸軍第4作戰區今天在台南機場實施反空降實兵演練，過程緊湊場面逼真。

陸軍8軍團裝甲564旅的8輛CM33雲豹甲車，晨間從駐地經由台南市中華東路、中華南路一路開到台南機場應援，讓沿途觀看到的民眾無不嘖嘖稱奇，紛紛拿起手機拍照，演習模擬大批敵軍空降台南機場，我軍結合防衛作戰進程，演練部隊機動、命令下達、自衛與攔截戰鬥及掃蕩戰鬥等科目，讓官兵體驗戰場景況，精進部隊戰力。

裝甲564旅旅長黃忠實少將表示，透過此次演練，讓官兵了解戰場實況，提升戰備演訓的效能，以強化作戰區的安全維護任務。

陸軍在台南機場實施反空降實兵演練，雲豹甲車從駐地一路開進機場殲滅敵軍。（陸軍八軍團提供）

陸軍在台南機場實施反空降實兵演練，場面逼真。（陸軍八軍團提供）

陸軍在臺南機場實施反空降實兵演練，陸軍八軍團指揮官陳曉明中將（右一）到場視導。（陸軍八軍團提供）

陸軍在臺南機場實施反空降實兵演練，雲豹甲車從駐地一路從鬧區開進機場好吸睛。（陸軍八軍團提供）