南市第3屆議員選區劃分圖曝光

台南市議會第3屆議員選舉區劃分草案圖。（記者蔡文居翻攝）

2017-03-15 16:25

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會第3屆議員選舉區劃分調整，市選委會明天將舉辦公聽會，不過，議員之間最近流傳出一份詳細的選區劃分方案及圖表。根據該方案，東區少1席、曾文區納入大內區後增1席，而原先傳聞可能增1席的安南區則維持5席不變。

市選委會今天證實該方案為市選委會所規劃的內容，市選委會表示，要討論選區劃分，總要有一個版本才可以讓大家來討論，相關選區的合併，都是根據各區地理、歷史及人口數等因素進行規劃，而且新選區版本的婦女保障名額，也將由原來的8席增為10席，以保障婦女的參政權，目前只是草案，選委會明天舉行公聽會後，會將大家的意見併同規劃草案一併送中選會核定。

根據市選委會的選區劃分草案，除東區由6席減為5席、曾文區由3席增為4席外，原永康選區的新市區劃入善化及新化合併的選區，永康區將由8席變為7席，善化與新化選區合併後原為4席，加上新市劃入而增1席變為5席。

其他各選區，北區與中西區合併，安平與南區合併，白河與新營選區合併，學甲與佳里選區合併，南關線、玉井選區及平地、原地原住民選區則維持不變。