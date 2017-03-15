| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
馬洩密案移審北院 殺警案法官唐玥中籤
 首頁 > 政治

南市第3屆議員選區劃分圖曝光

台南市議會第3屆議員選舉區劃分草案圖。（記者蔡文居翻攝）

2017-03-15  16:25

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會第3屆議員選舉區劃分調整，市選委會明天將舉辦公聽會，不過，議員之間最近流傳出一份詳細的選區劃分方案及圖表。根據該方案，東區少1席、曾文區納入大內區後增1席，而原先傳聞可能增1席的安南區則維持5席不變。

市選委會今天證實該方案為市選委會所規劃的內容，市選委會表示，要討論選區劃分，總要有一個版本才可以讓大家來討論，相關選區的合併，都是根據各區地理、歷史及人口數等因素進行規劃，而且新選區版本的婦女保障名額，也將由原來的8席增為10席，以保障婦女的參政權，目前只是草案，選委會明天舉行公聽會後，會將大家的意見併同規劃草案一併送中選會核定。

根據市選委會的選區劃分草案，除東區由6席減為5席、曾文區由3席增為4席外，原永康選區的新市區劃入善化及新化合併的選區，永康區將由8席變為7席，善化與新化選區合併後原為4席，加上新市劃入而增1席變為5席。

其他各選區，北區與中西區合併，安平與南區合併，白河與新營選區合併，學甲與佳里選區合併，南關線、玉井選區及平地、原地原住民選區則維持不變。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台南 台南市議員選舉 選區劃分
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
北檢起訴馬英九
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧青醬烤雞腿
輕鬆煮✧高麗菜飯
開胃菜✧漬烤香蔥
這樣燙蝦更Ｑ彈！
轉寄

標題：南市第3屆議員選區劃分圖曝光


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月15日‧星期三‧丁酉年二月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.