不「黨內互打」了？ 蔡正元竟不捨馬英九...
2017-03-15 16:25
〔即時新聞／綜合報導〕常在臉書「黨內互打」的國民黨政策會執行長蔡正元，一改往常態度，這次轉向聲援剛被判刑的前總統馬英九，「不捨老馬被起訴」！
馬英九因涉洩密等案昨天被起訴，蔡正元在臉書上表達「不捨」之意，他感嘆，以前老馬常說，國民黨不應該和民進黨一樣記恨，如果國民黨也會記恨，人民幹嘛選給國民黨？
蔡正元接著說，這個理由以前聽起來，似乎很有道理，「現在看民進黨手段如此，想起來卻格外感傷與懊惱！」
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