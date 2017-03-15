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前台南縣長李雅樵辭世 享壽89歲

2017-03-15  16:08

［記者劉婉君／台南報導］前台南縣長李雅樵，今天上午8時01分病逝成大醫院，享年89歲。

民國18年出生的李雅樵，曾任第10、11屆台南縣長（1985年─1993年），卸任後繪畫自娛，去年底切除胃部腫瘤，年初胸中鬱悶，醫生判定肺部積水，罹患癌症，今天上午不治。

家屬表示，李雅樵把持「0」的人生，認為儘管「山窮水盡疑無路」，總會「柳暗花明又一村」。他生於烽火戰亂的世代，10歲失恃，積極向上考取師範，在塭內、新營國校擔任教師，並保送台灣師範大學，返鄉擔任督學不久，即被拔擢參選下營鄉長，未滿一任又參選3、4兩屆省議員，後出任省府委員。

他曾在朋友建議下開設成衣工廠，但投入成衣外銷失利，全部財產一無所有；民國74年，參選縣長。主政後創辦尊師月、舉辦南瀛美展，鼓勵一鄉一特產、辦理全國農業大展，推動開建將軍漁港、整治區域排水、闢建南化水庫等，完成體育場，舉辦全國田徑菁英賽、中上聯運。

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  • 前台南縣長李雅樵退休後繪畫自娛。（家屬提供）

    前台南縣長李雅樵退休後繪畫自娛。（家屬提供）

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