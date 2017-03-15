| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
馬洩密案移審北院 殺警案法官唐玥中籤
 首頁 > 政治

太陽花學運將滿3週年 團體邀蔡英文出席晚會

2017-03-15  16:00

〔記者蘇芳禾／台北報導〕318學運（又稱太陽花學運）將滿三週年，民進黨立法院黨團將「兩岸協議監督條例」草案排入本會期優先法案，由多個公民團體組成的「經濟民主連合」今天到民進黨中央黨部樓下召開記者會，大聲疾呼監督條例不能再等，也希望民進黨政府兌現自己政治承諾。經民連發言人陳冠宇說，將邀請總統蔡英文和各黨團代表參加318三週年晚會，民進黨社運部副主任李世明則代表接下邀請函。

經濟民主連合原名為「反黑箱服貿民主陣線」，是由「兩岸協議」監督聯盟、台灣守護民主平台、澄社、台灣教授協會、台灣人權促進會等多個台灣公民團體組成的社團聯盟。

公民團體與學生於2014年3月18日晚間約9點時衝入立法院，當時擔任立法院長的王金平探視學生後，承諾「兩岸協議監督條例」草案完成立法前，不召集兩岸服務貿易協議相關黨團協商會議，場內群眾於4月10日退出議場，並且致力於監督條例立法。

民進黨立法院黨團將「兩岸協議監督條例」草案排入本會期優先法案，不過團體質疑，上會期立法院1次都未排入審查。

陳冠宇表示，經民連會在3月18日晚間7點，將於立法院旁的青島東路舉行「318三週年監督條例不能再等」晚會，邀請各黨團代表出席。經民連也希望執政黨能回應3項訴求，包括「是否承諾於本會期完成監督條例三讀？」「是否願意採取透過聯席委員會方式審查？」以及「是否願意採納經民連提出的6大主張？」

6大主張包括：不要立委張慶忠式備查，要完整國會監督；不要服貿作文比賽，要落實衝擊因應；不要主權談判，要捍衛民主自決；不要一國兩區，台灣不是地區；要民間諮詢會議，落實公民參與；要有溯及條款，解決服貿、貨貿爭議，明定應退回服貿協議、終止貨貿談判之情形。

陳冠宇說，蔡英文曾經發表「支持推動兩岸協議監督機制法制化，即認為國會對於兩岸事務應有絕對的監督責任」等言論，因此呼籲蔡政府兌現當初的政治承諾。

廣告
  • 民進黨社運部副主任李世明（右1）代表接下邀請函。（記者蘇芳禾攝）

    民進黨社運部副主任李世明（右1）代表接下邀請函。（記者蘇芳禾攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 兩岸協議監督條例 太陽花世代 太陽花學運 太陽花運動
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
北檢起訴馬英九
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧青醬烤雞腿
輕鬆煮✧高麗菜飯
開胃菜✧漬烤香蔥
這樣燙蝦更Ｑ彈！
轉寄

標題：太陽花學運將滿3週年 團體邀蔡英文出席晚會


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月15日‧星期三‧丁酉年二月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.