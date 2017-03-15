太陽花學運將滿3週年 團體邀蔡英文出席晚會

2017-03-15 16:00

〔記者蘇芳禾／台北報導〕318學運（又稱太陽花學運）將滿三週年，民進黨立法院黨團將「兩岸協議監督條例」草案排入本會期優先法案，由多個公民團體組成的「經濟民主連合」今天到民進黨中央黨部樓下召開記者會，大聲疾呼監督條例不能再等，也希望民進黨政府兌現自己政治承諾。經民連發言人陳冠宇說，將邀請總統蔡英文和各黨團代表參加318三週年晚會，民進黨社運部副主任李世明則代表接下邀請函。

經濟民主連合原名為「反黑箱服貿民主陣線」，是由「兩岸協議」監督聯盟、台灣守護民主平台、澄社、台灣教授協會、台灣人權促進會等多個台灣公民團體組成的社團聯盟。

公民團體與學生於2014年3月18日晚間約9點時衝入立法院，當時擔任立法院長的王金平探視學生後，承諾「兩岸協議監督條例」草案完成立法前，不召集兩岸服務貿易協議相關黨團協商會議，場內群眾於4月10日退出議場，並且致力於監督條例立法。

民進黨立法院黨團將「兩岸協議監督條例」草案排入本會期優先法案，不過團體質疑，上會期立法院1次都未排入審查。

陳冠宇表示，經民連會在3月18日晚間7點，將於立法院旁的青島東路舉行「318三週年監督條例不能再等」晚會，邀請各黨團代表出席。經民連也希望執政黨能回應3項訴求，包括「是否承諾於本會期完成監督條例三讀？」「是否願意採取透過聯席委員會方式審查？」以及「是否願意採納經民連提出的6大主張？」

6大主張包括：不要立委張慶忠式備查，要完整國會監督；不要服貿作文比賽，要落實衝擊因應；不要主權談判，要捍衛民主自決；不要一國兩區，台灣不是地區；要民間諮詢會議，落實公民參與；要有溯及條款，解決服貿、貨貿爭議，明定應退回服貿協議、終止貨貿談判之情形。

陳冠宇說，蔡英文曾經發表「支持推動兩岸協議監督機制法制化，即認為國會對於兩岸事務應有絕對的監督責任」等言論，因此呼籲蔡政府兌現當初的政治承諾。