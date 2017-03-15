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相忍為國OUT！ 時力籲體育改革NOW

2017-03-15  15:38

〔記者楊淳卉／台北報導〕時代力量今下午召開決策會議會後記者會，呼籲儘快進行體育改革。時力發言人林穎孟表示，此次經典賽台灣隊慘敗後，民間累積許多盼政府整頓體育的呼聲，時力盼政府即刻進行改革，不要再說相忍為國，「相忍為國OUT！體育改革NOW！」

林穎孟指出，去年奧會或世界性比賽，都可以看到全國性單項協會罔顧選手權益問題，這些協會也會使用一些「相忍為國」、「為國爭光」等詞彙當做理由，引發人民不滿。

林穎孟也說，時力對體育改革有五項主張，包括「公益法人化」、「放寬會員資格」、「選手資格理事、公益理事」、「保障選手理事名額名單不得低於五分之一」、「財務公開透明，加入評鑑考核制度」。

時力立委林昶佐則表示，時代力量會納入民間訴求，作為推動改革的目標，此外，時力雖然有提出「體育團體法」草案，但若民進黨所提「國民體育法」草案，也能將改革想法納入，時力也會支持民進黨的修法版本。

時力決策會議並邀請中華職棒球員工會辦公室主任趙子維等人，發表對台灣體育改革建言，隨後趙子維也出席會後記者會，發表球員工會聲明。趙子維表示，工會盼建立「以運動員為主體」的競賽，會繼續為選手爭取參與國際賽事的照顧與權益。

趙也說，要讓台灣體壇環境改善，重點仍在組織結構，修法則是最簡單的選項，現已也有「國民體育法」與「體育團體法」修法討論，唯有透過修法，人民才能參與項目發展，協會財務也能透明，讓運作更符合人民期待。

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  • 時力發言人林穎孟表示，時力盼政府即刻進行改革，不要再說相忍為國，「相忍為國OUT！體育改革NOW！」（資料照，記者羅沛德攝）

    時力發言人林穎孟表示，時力盼政府即刻進行改革，不要再說相忍為國，「相忍為國OUT！體育改革NOW！」（資料照，記者羅沛德攝）

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