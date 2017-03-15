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替代役退役 8年內也可能被教召

2017-03-15  15:17

〔記者鄭鴻達／台北報導〕服過兵役的男生都知道「教召」是什麼，每年抽籤都成話題，但你知道替代役也有教召嗎？

內政部表示，替代役男在役期滿後到屆滿36歲當年12月31日除役止，都屬於「備役役男」，依規定，除符合免召規定者外，在退役後8年內，都有可能被召集參加災害防救演訓，讓政府儲備救災人力，每年最多一次、每次一日內，目前全台列管備役役男約有30萬人。

內政部指出，藉由成立備役役男勤務編組管理中心，於平時將依服役類別、專長區分的消防役、警察設備役、醫療役等備役役男納入勤務編組，並定期辦理演訓召集，以複習、強化其專長技能，於災害或戰爭發生時，變能迅速有效投入救災及支援軍事動員工作。

內政部表示，自台中市政府於2013年7月首度辦理全台首次替代役備役役男演訓召集後，至今年2月底止，共有19個地方政府曾辦理演訓召集，共召集1,660位替代役備役役男，進行支援防救災及緊急救護、社會秩序維護或交通管制及醫療支援等相關工作演訓。

內政部也指出，目前台北市等12個地方政府，已陸續成立「替代役備役役男勤務編組管理中心」，除辦理每年演訓召集等事務、儲備國家防救災及動員輔助人力外，也協助推動現役或退役役男及其家屬慰助事項、備役役男參與公益等事務，內政部也將請尚未成立的縣市積極籌備成立。

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  • 替代役退役，8年內也可能被教召。圖為社造替代役鄭嘉軒、陳建綸、劉家亨（右至左）推廣廟宇文創產品。（資料照，記者洪瑞琴攝）

    替代役退役，8年內也可能被教召。圖為社造替代役鄭嘉軒、陳建綸、劉家亨（右至左）推廣廟宇文創產品。（資料照，記者洪瑞琴攝）

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