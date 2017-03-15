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美在「川習會」後對台軍售？府：沒有評論

2017-03-15  15:14

〔記者鍾麗華／台北報導〕美媒報導，川普政府可能在「川習會」後，進行任內首次對台軍售。紐約時報也報導，美方預料將出售「健全的」的武器項目包裹，將喚起各界對川普與總統蔡英文通電話的記憶。對此，總統府表示，沒有評論。

華盛頓自由燈塔（Washington Free Beacon）網站引述美國官員的說法，美方可能在川普與中國國家主席習近平4月初會晤後，通知國會進行川普任內的首次對台軍售，項目將比前總統歐巴馬卸任前未放行的軍售案「更多、更好」。

「紐約時報」也報導，川普政府預料將對台出售「健全的」武器包裹，一定會激怒中方。川普政府對台軍售，將再度掀起各界對他決定接聽蔡總統的電話，以及公開質疑美中關係的基石「一中政策」的記憶。

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  • 總統府發言人黃重諺 。（資料照，記者黃耀徵攝）

    總統府發言人黃重諺 。（資料照，記者黃耀徵攝）

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