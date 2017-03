支持度排最後 李俊毅：民調準確度值得討論

2017-03-15 15:03

〔記者蘇芳禾/台北報導〕《美麗島電子報》委託戴立安進行「民進黨台南市長初選民調」,民調排名依序為黃偉哲、陳亭妃、王定宇、顏純左、葉宜津、李俊毅。對此,民進黨副秘書長李俊毅說,恭喜黃偉哲,不過這種民調在現在有什麼準確度,值得大家討論,民調背後有沒有政治操作目的,恐怕也是各自解讀,他不便猜測,就是各自努力。他也呼籲有意競逐台南市長選舉的立委辭職。

李俊毅今天出席民進黨中常會前受訪表示,將辭去黨副秘書長職務,專心投入台南市長黨內初選。他也呼籲有意競逐台南市長一職的現任立法委員辭掉立委,不要假公職資源,謀自己政治未來。

李俊毅也說,總統蔡英文兼任黨主席,在2018地方選舉提名競爭,黨部要保持中立,據說有些競爭者對他現在擔任副秘書長在地方跑選舉,有一些意見,也給蔡總統壓力,為了保護黨也兼顧蔡總統的高度,他決定辭職,要全力投入台南市長初選。

根據美麗島電子報所公布的民調,在民進黨內互比部分,當民眾在只能單選的前提下,被問到「如果以下這 6 位參選台南市長,您比較可能會投給誰?」民調排序分別是黃偉哲22.1%、陳亭妃13.4%、王定宇12.8%、顏純左11.1%、葉宜津6.6%、 李俊毅1.9%,表示不投票或投廢票有12.4%、未明確回答則有19.8%。

若是將民進黨六位選將逐一與國民黨的朱立倫進行PK,領先朱立倫最多的是黃偉哲,民調數據為「黃偉哲52.1% vs. 朱立倫16.6%」,兩者差距為35.5%;其次是「陳亭妃44.3% vs. 朱立倫22.0%」,兩者差距22.3%;「顏純左42.7% vs. 朱立倫20.5%」,兩者差距22.2%;「王定宇43.6% vs. 朱立倫24.0%」,兩者差距19.6%;「葉宜津41.4% vs. 朱立倫25.2%」,兩者差距16.2%;「李俊毅30.5% vs. 朱立倫28.2%」,兩者差距2.3%。

該民調的調查範圍,包含台南市37個行政區、年滿20歲的民眾。調查時間為2017年3月9日至3月10日。樣本規模部分,總計成功完訪1072人,在信賴水準95%時,抽樣誤差最大值為正負3.0%。