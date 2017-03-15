辭民進黨副秘展決心！李俊毅要投入南市長初選

2017-03-15 14:55

〔即時新聞／綜合報導〕民主進步黨副秘書長李俊毅今天宣布，將辭去副秘書長一職、以專心投入台南市長初選。

李俊毅今天下午出席民進黨中常會前受訪時表示，據傳有些競爭者對他擔任副秘書長，卻又在地方跑選舉有意見，也給蔡總統壓力，為了保護黨、兼顧蔡總統的高度，決定辭職，全心投入台南市長初選。

李俊毅說，他希望未來台南市長人選，要有能力解決台南市目前碰到的問題，有些現任立委似乎把主要立委工作擱著，大部分時間投入市長選舉，這不太洽當；他也呼籲，現任立委不該爭取市長，除非有決心把職務辭去，不會耽誤立委工作，這就沒話說。