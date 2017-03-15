| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
涉圖利業者 前五河局長交保、政風室主任收押 未充分揭露加盟限制 統一超商被重罰500萬
 首頁 > 政治

辭民進黨副秘展決心！李俊毅要投入南市長初選

2017-03-15  14:55

〔即時新聞／綜合報導〕民主進步黨副秘書長李俊毅今天宣布，將辭去副秘書長一職、以專心投入台南市長初選。

李俊毅今天下午出席民進黨中常會前受訪時表示，據傳有些競爭者對他擔任副秘書長，卻又在地方跑選舉有意見，也給蔡總統壓力，為了保護黨、兼顧蔡總統的高度，決定辭職，全心投入台南市長初選。

李俊毅說，他希望未來台南市長人選，要有能力解決台南市目前碰到的問題，有些現任立委似乎把主要立委工作擱著，大部分時間投入市長選舉，這不太洽當；他也呼籲，現任立委不該爭取市長，除非有決心把職務辭去，不會耽誤立委工作，這就沒話說。

廣告
  • 民進黨副秘書長李俊毅請辭副秘書長一職，並投入台南市長初選。（記者劉信德攝）

    民進黨副秘書長李俊毅請辭副秘書長一職，並投入台南市長初選。（記者劉信德攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 李俊毅 民進黨中常會
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
北檢起訴馬英九
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧青醬烤雞腿
輕鬆煮✧高麗菜飯
開胃菜✧漬烤香蔥
這樣燙蝦更Ｑ彈！
轉寄

標題：辭民進黨副秘展決心！李俊毅要投入南市長初選


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月15日‧星期三‧丁酉年二月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.