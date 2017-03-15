怎麼看馬英九被起訴？ 邱太三：法務部不管個案

2017-03-15 14:13

〔記者余瑞仁／桃園報導〕前總統馬英九涉嫌洩密被起訴，法務部長邱太三今天出席桃園地檢署新廈落成儀式，媒體詢問他對此事的看法，他回應說，「這是個個案，法務部不會管這個事情。」

邱太三今天上午受邀出席桃園地檢署新大樓落成啟用典禮，頻頻感謝各界協助取得地檢署的用地與興建工程等事宜，另也提到八德外役監獄旁的收容人技訓工廠，將採BOT方式興建。對於各界關注法務部對馬英九涉嫌洩密被北檢起訴的看法，邱太三僅簡單回應，法務部不會對個案有所評論。

此外，對於調查局草擬「國家保防工作法」草案（保防法），被質疑是威權時代的「人二」復辟，且傳言邱太三捲入民進黨內英系與新系的鬥爭。對此，邱太三特地以閩南語說「那個我沒在管」！「跟我有什麼關係」？