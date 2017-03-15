| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
涉圖利業者 前五河局長交保、政風室主任收押 未充分揭露加盟限制 統一超商被重罰500萬
 首頁 > 政治

怎麼看馬英九被起訴？ 邱太三：法務部不管個案

2017-03-15  14:13

〔記者余瑞仁／桃園報導〕前總統馬英九涉嫌洩密被起訴，法務部長邱太三今天出席桃園地檢署新廈落成儀式，媒體詢問他對此事的看法，他回應說，「這是個個案，法務部不會管這個事情。」

邱太三今天上午受邀出席桃園地檢署新大樓落成啟用典禮，頻頻感謝各界協助取得地檢署的用地與興建工程等事宜，另也提到八德外役監獄旁的收容人技訓工廠，將採BOT方式興建。對於各界關注法務部對馬英九涉嫌洩密被北檢起訴的看法，邱太三僅簡單回應，法務部不會對個案有所評論。

此外，對於調查局草擬「國家保防工作法」草案（保防法），被質疑是威權時代的「人二」復辟，且傳言邱太三捲入民進黨內英系與新系的鬥爭。對此，邱太三特地以閩南語說「那個我沒在管」！「跟我有什麼關係」？

廣告
  • 法務部長邱太三（左三）上午出席桃園地檢署新廈落成典禮，對前總統馬英九涉嫌洩密被起訴表示，法務部不管個案。（記者余瑞仁攝）

    法務部長邱太三（左三）上午出席桃園地檢署新廈落成典禮，對前總統馬英九涉嫌洩密被起訴表示，法務部不管個案。（記者余瑞仁攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 邱太三 馬英九 馬英九起訴
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
北檢起訴馬英九
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧青醬烤雞腿
輕鬆煮✧高麗菜飯
開胃菜✧漬烤香蔥
這樣燙蝦更Ｑ彈！
轉寄

標題：怎麼看馬英九被起訴？ 邱太三：法務部不管個案


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月15日‧星期三‧丁酉年二月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.