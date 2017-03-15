馬英九涉洩密被起訴 朱立倫這樣說...

2017-03-15 12:35

〔記者翁聿煌／新北報導〕前總統馬九英因為涉嫌洩密被檢方起訴，新北市長朱立倫今天表示遺憾，認為法院應該要還給馬英九清白，他說，發生此事對台灣民主發展、社會團結及國際形象都有負面影響，他希望大家都能靜下心來好好思考，我們要怎麼面對未來。

曾任國民黨主席及參選過2016總統大選的朱立倫，今天上午參加新店區中央新村北側青年社會住宅新建工程開工後，有媒體提問對馬英九遭起訴的看法時，他的態度及口吻略顯沉重，他希望「法院很快能夠還給馬英九清白」，並且認為起訴前總統馬英九影響「社會團結」及「國際形象」。