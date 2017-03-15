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被指宜蘭2018綠營勁敵 林姿妙：繼續努力

2017-03-15  12:31

［記者江志雄／宜蘭報導］總統蔡英文昨晚約見民進黨北部執政縣市首長，據傳宜蘭縣代理縣長吳澤成挑明，實力堅強的國民黨籍羅東鎮長林姿妙，將參選下屆宜蘭縣長，民進黨應趕快決定人選；林姿妙今天表示，繼續勤走基層，爭取更多鄉親支持。

媒體報導，蔡英文以民進黨主席身分，在官邸與多名綠營縣市長會談，了解明年縣市長選舉選情，應邀出席的吳澤成，點名林姿妙是民進黨強勁對手。

林姿妙今天受訪時說，接任羅東鎮長後全心投入，施政表現各界有目共睹，為擴大服務，決定爭取國民黨提名，競選下屆宜蘭縣長，感謝民進黨陣營對她的重視，自己會再努力，一步一腳印，為鄉親打拚。

下屆宜蘭縣長選舉，藍、綠陣營多人躍躍欲試，民進黨方面有立委陳歐珀、宜蘭市長江聰淵、冬山鄉長謝燦輝、員山鄉長江永和表態，國民黨人選包括林姿妙、前縣長呂國華、前副縣長林信華，林信華已公開宣布自行參選。

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  • 羅東鎮長林姿妙今天表示，繼續勤走基層，爭取更多鄉親支持。（記者江志雄攝）

    羅東鎮長林姿妙今天表示，繼續勤走基層，爭取更多鄉親支持。（記者江志雄攝）

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