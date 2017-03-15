談一例一休 廖俊智：工作品質較重要
2017-03-15 12:19
〔記者吳柏緯／台北報導〕一例一休爭議延燒全台，連台灣的學術龍頭中研院也很難置身事外。中研院院長廖俊智表示，勞工的保障不應該少也不可以少，中研院的勞動條件也都優於勞基法。但他也強調，法令應該重視勞工的工作品質，提升競爭力，而非拘泥在假要怎麼休。
中研院上午赴立院進行業務報告，由於院內的員工有不少是適用勞基法的勞工，因此不少立委關注中研院的假要怎麼排、特休假怎麼休、加班費有沒有發放等事項。
中研院人事室主任王永大表示，目前院內有4000多名員工適用勞基法，勞動條件均由勞資會議討論協商。至於特休假，目前中研院採行的方式是歷年制，雖是按季排，但若員工要調整或挪移，也不會限制。王永大強調，若員工的特休假未休完，也會依法折算成薪資支付。
立委蔣乃辛認為，研究屬於知識工作，不能用傳統產業的方式來面對，「難不成研究人員做研究做到一半，發現下班時間到了，就把研究放著不做了？」他強調，知識工作如果要用一例一休來管理，會有很大的問題，對台灣影響也很大，希望中研院能夠表態。
廖俊智表示，針對這個議題，他要當「烏鴉」對政府提出建議。他指出，一例一休的修法是政府對勞工釋出福利、改善勞工的勞動條件，立意良好。然而立法之後，勞資雙方卻沒有互信，所以造成更多的社會動盪。他認為應該要藉此機會增進勞資關係，重視工作品質而非只是工作時間長短或假怎麼排定。
廖俊智形容，目前「一例一休」的情況像是穿著衣服改衣服，很同情勞動部、行政院，希望能找出大家都能接受的解決方式。不過廖俊智也強調，法令保障勞工的勞動條件不應該少也不可以少，該給的，中研院一定是優於勞基法處理，希望能藉此促進員工競爭力和效能。
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