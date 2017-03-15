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藍營立院黨團聲援馬英九 批檢辦案倒果為因

2017-03-15  12:08

〔記者呂伊萱／台北報導〕台北地檢署昨認定前總統馬英九涉刑法洩密、教唆洩密罪、通保法與個資法等罪，依法將馬起訴。立法院國民黨團總召廖國棟今率黨團書記長王育敏、立委賴士葆與費鴻泰召開「憲政往生」記者會，批評檢方倒果為因辦案，更質疑為何「關說司法沒事、揭發關說有事」，痛斥民進黨搞政治鬥爭。

馬英九被起訴後，國民黨中央與國民黨團口徑一致，表示相信馬英九清白。立法院國民黨黨團今早更由廖國棟率王育敏、賴士葆與費鴻泰等立委，召開黨團記者會，質疑司法人員政治性辦案。

廖國棟表示，黨團對馬英九的起訴案寄予高度關心，黨團也認為，馬英九過去所表現的道德高度，是全民都知道的，而馬今天不是因為觸及貪瀆貪污案件，而是因為涉及洩密。廖國棟進一步說，依據「國家機密保護法」相關規範，總統有解密權力，「既然如此，洩密罪從何而來？」廖國棟也說，監委被提名人陳師孟近日的談話已經造成寒蟬效應，他們因此合理懷疑，這次起訴是政治追殺的動作。

費鴻泰則拿出一張馬英九與立法院民進黨團總召柯建銘的合成圖片，質疑為何「關說司法的人沒事，揭發關說的馬英九反而被起訴？」痛斥難道這就是民進黨的轉型正義嗎？費鴻泰說，蔡英文不要光講司法改革，檢察官只聽一面之詞，就認定馬英九在搞政治鬥爭，走到這一步，司法公信力蕩然無存。

王育敏強調，民眾看到這個消息都很悲憤，呼籲司法人員不要為政治服務。而民進黨窮盡洪荒之力要起訴馬英九，卻沒有辦法用貪汙法辦馬，於是想方設法用洩密的罪名入人於罪，甚至在起訴書第一頁，就認定馬英九是為了撤銷王金平的黨籍，而啟動整起案件。王育敏批評檢察官是「先射箭再畫靶」，用已經建立好的心證和立場，倒果為因來辦案。

王說明，因為時任行政院長的江宜樺和馬英九，以我國憲政體制來說，某種程度上類近雙首長制，這樣的憲政體制在處理行政事務上，當有涉及法務部與立法院的重大事件，當然會互相諮商協調，「完全是事出有因」。

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  • 國民黨立委王育敏（左起）、賴士葆、廖國棟與費鴻泰15日召開記者會，抨擊北檢起訴前總統馬英九，讓「憲政往生」。（記者張嘉明攝）

    國民黨立委王育敏（左起）、賴士葆、廖國棟與費鴻泰15日召開記者會，抨擊北檢起訴前總統馬英九，讓「憲政往生」。（記者張嘉明攝）

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