馬英九起訴 朱立倫盼法院「還給清白」
2017-03-15 12:13
〔即時新聞／綜合報導〕台北地方法院檢察署偵辦前總統馬英九被控教唆洩密案，最後認定馬涉嫌刑法洩密罪、教唆洩密等罪，將他起訴；新北市長朱立倫今天表示受訪時說，希望法院很快能還給馬英九清白。
據《中央社》報導，對於馬英九起訴一事，朱立倫上午出席新北市新店區中央新村北側青年社會住宅動土典禮時，接受媒體訪問時說，他覺得發生這種事，在台灣民主過程中，對民主發展、社會團結、國際形象都是負面的。
朱立倫也強調，希望台灣社會能靜下心、好好思考，要如何面對未來。
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