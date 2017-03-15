被爆曾與日本資深間諜合照 蔡易餘澄清...
2017-03-15 12:29
曾介紹日本間諜阿尾博政參觀嘉義產業，蔡易餘澄清，兩人並無談論敏感議題，事後也沒有連絡。（記者林宜樟翻攝）
〔即時新聞／綜合報導〕中國籍政大碩士周泓旭涉共諜案引發全國關注，外界更盛傳在台共諜超過5000人。但不只中國，日本間諜也曾在台活動，且還與民進黨立委蔡易餘接觸、合照。蔡易餘今日受訪時澄清，兩人僅就農產問題進行交流，沒有談論到敏感議題。
根據《壹週刊》報導，2000年成立的「日台經濟人會」，以促進台日經濟、文化交流為宗旨。但86歲的會長阿尾博政，曾在台灣和中國兩地從事間諜工作長達30年，於1991年從日本防衛廳退休，並出版自傳《自衛隊秘密諜報機關》，資歷相當驚人。
蔡易餘受訪時解釋，在前年立委選舉期間，友人向他表示，有一位日本人想要了解嘉義農產，此人正是阿尾博政。因此蔡易餘便安排阿尾博政與一名大學生翻譯參訪當地產業。
蔡易餘強調，兩人在過程中沒有談論到政治、外交等敏感話題，僅對農產議題上做交流，當下也沒有感受到阿尾博政有任何怪異舉動，事後兩人也沒有連絡。但他表示，後來從電視上得知阿尾博政遭到逮捕，確實感到驚訝。
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