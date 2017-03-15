護照破損被關35小時 台女感謝馬國官員伸援手

該名台灣女子在臉書特別感謝馬來西亞首相東亞特使兼議員張慶信伸出援手。（圖擷取自Dato' Seri Tiong King Sing 臉書粉絲專頁）

2017-03-15 11:43

〔即時新聞／綜合報導〕一名台灣女網友在網路上透露，赴馬來西亞遊玩時因為護照破損，被海關沒收手機及護照，甚至被關進牢裡長達35小時之久，不過不只是她有發生過同樣經驗，類似事件也讓馬國內政部進行調查，這名女子也在臉書發文，特別感謝馬來西亞首相東亞特使兼議員張慶信。

張慶信在臉書粉絲專頁表示，自己在得知這件事之後，了解到移民局的確不接受內頁有破損的護照，但依照規定，官員應讓旅客致電前來接機的當地友人，或是要求旅客聯絡台灣代表處、直接安排最早的班機遣返，而非扣留護照及手機。

張慶信認為，這名被移民局扣留的台灣旅客並不是罪犯，不應被扣留、沒收手機及交出身上的財物，他強調：「這是不人道的做法，這件事情不應該發生，官員不應該如此對待來自任何一個國家的旅客。」張慶信指出，先前也有其他來自中國及越南等國的旅客在理由不充足的狀況下被扣留，但除非是有關旅客在馬國有不當行為紀錄，否則官員不應如此無理地阻擋他人入境，他要求旅遊部長及內政部應盡快徹查此事。

而該女子也轉發張慶信的臉書，並寫下：「感謝馬來西亞願意為我這個小小台灣人，親愛的台灣人，我們一起分享出去感謝這位首相特使，我們一起感謝他。」