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台女在馬國被囚 自曝恐怖35小時被這樣對待

女子因護照破損遭囚禁35小時。（資料照）

2017-03-15  12:09

〔即時新聞／綜合報導〕台灣一名女子前往馬來西亞，在通過海關時，只因為護照破損遭囚禁35小時，她也在臉書上透露這恐怖的35小時。

女子透露，在3月9日晚上8時30分下飛機，當時依規定排隊等候蓋印出關，但蓋印人員看到她的護照有破損的情形，詢問她原因，她向對方解釋，去日本購物時將免稅單訂在護照上，過日本海關時，海關將免稅單撕下時不小心將護照弄破。不過馬國海關不接受此說法，將她帶到辦公室，要她交出手機，起初她拒絕，在一旁的其中一名男子朝她丟外套，並開口向她要錢，但她仍不願意交出錢和手機。

女子指出，後來有另名人員帶她進牢，對方示意如果不照做，就會被上銬，她只好走進牢內。女子表示，她被關進一個很黑的牢房，廁所很髒還沒有門，這35小時內完全與外界斷了聯繫，甚至辦公人員還會開口問要不要他們幫忙，但是卻趁機要1000元，聲稱給了就能出去，但她看到牢中的牆壁上有人寫：「不要給錢，都是騙錢的」，所以她就沒有給，只默默的等待。

女子說，在牢內也有一名婦女和她一樣是台灣人，她常去馬來西亞玩，但是出關時誤拿之前的舊機票，之後拿出新機票出來，對方也不接受，稱她「一年沒回台灣」為由將她拘禁馬國。另外，還有一名被囚的越南籍女子，在辦事人員點名時，她疑似沒有聽清楚名字就走過去，結果卻被點名人員用本子甩了她的臉，她看到後覺得很可怕，心想「真的好不人道，難道他們想打就打嗎？如果打死了是不是隨便講她襲擊辦公人員就了事呢？」

女子最後呼籲，外交部應該出面與馬國溝通，避免下一個受害者受到這樣不人道的對待。

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