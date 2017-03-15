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李元簇辭世 陳建仁赴靈堂悼念

2017-03-15  11:03

〔記者許展溢／苗栗報導〕副總統陳建仁今天上午10點21分前往苗栗縣頭份市，悼念8日辭世的前副總統李元簇，低調停留6分鐘，隨即搭車離去。

李元簇日前病逝，總統蔡英文特派陳建仁等人任治喪大員，預計近日將召開治喪大員會議，討論重要事宜。

陳建仁抵達前，苗栗縣長徐耀昌先行前往，2人最後一起步出談話，便上車離開。

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  • 副總統陳建仁與苗縣長徐耀昌一起步出。（記者許展溢攝）

    副總統陳建仁與苗縣長徐耀昌一起步出。（記者許展溢攝）

  • 副總統陳建仁低調待6分鐘隨即搭車離去。（記者許展溢攝）

    副總統陳建仁低調待6分鐘隨即搭車離去。（記者許展溢攝）

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