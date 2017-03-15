檢討北檢變替馬喊冤？ 戰神不解、嘆「有事嗎？」

2017-03-15 11:18

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九涉嫌教唆洩密，昨日遭北檢起訴引發各界關注。時代力量立委黃國昌也發表看法，但本意被媒體曲解，讓他無奈地說「這樣的新聞標題，有事嗎？」

北檢的起訴書中，遭外界質疑引用了一個「不存在」的判決。但黃國昌認為，北檢引用了一個無法公開找到的最高法院判決（101年度台上字第2970號判決），其可能性有兩個，一個是判決漏未上傳法學資料檢索系統 ；二可能此案屬保密案件，認為北檢不至於造假。北檢後來也發表聲明強調此判決存在，黃國昌也提醒北檢應更謹慎，以及公開透明的重要性。

但有媒體以黃國昌該篇發文為題撰寫報導，卻將標題下為「引用『不存在』判決 黃國昌：這樣起訴馬英九不妥」，這讓黃國昌相當不解，認為這樣的標題與他的文章本意不符，且事後在檢察官的幫助下，確實在法官內部查詢系統的最高法院精選裁判的欄位查得此判決要旨，讓他無奈地說「這樣的新聞標題，有事嗎？」