| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
經典賽Live》波多黎各超前 衛冕軍戰況危急 最夯的債券基金理財術
 首頁 > 政治

花4千萬買禽流感疫苗 9成9竟銷毀

有媒體報導指出，農委會動植物防檢局4年來購買了約4000萬元的禽流感疫苗及藥品，但9成9過期全部銷毀。（資料照，記者林國賢攝）

2017-03-15  10:45

〔即時新聞／綜合報導〕近來我國禽流感疫情延燒，許多縣市都出現案例，但有媒體報導指出，農委會動植物防疫檢疫局4年來購買了約4000萬元的禽流感疫苗及藥品，但卻9成9都沒有使用且還放到過期，最後只好全部銷毀。

據《聯合報》報導，立法院預算中心報告指出，動植物防疫檢疫局於101至104年度，總共銷毀了H5與H7亞型家禽流行性感冒疫苗4000萬劑及2500萬劑，總金額共3948萬3千元，這些疫苗只有104年在彰化用於種鵝防疫1次，其餘疫苗全因過期而銷毀。

報導也提到，時代力量立委徐永明批評，這些預算每年都在追加，但錢全都不斷浪費且沒能有效利用，對防疫根本毫無幫助。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 疫苗 禽流感 農委會 防檢局
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
北檢起訴馬英九
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧青醬烤雞腿
輕鬆煮✧高麗菜飯
開胃菜✧漬烤香蔥
這樣燙蝦更Ｑ彈！
轉寄

標題：花4千萬買禽流感疫苗 9成9竟銷毀


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月15日‧星期三‧丁酉年二月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.