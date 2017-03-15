花4千萬買禽流感疫苗 9成9竟銷毀

有媒體報導指出，農委會動植物防檢局4年來購買了約4000萬元的禽流感疫苗及藥品，但9成9過期全部銷毀。（資料照，記者林國賢攝）

2017-03-15 10:45

〔即時新聞／綜合報導〕近來我國禽流感疫情延燒，許多縣市都出現案例，但有媒體報導指出，農委會動植物防疫檢疫局4年來購買了約4000萬元的禽流感疫苗及藥品，但卻9成9都沒有使用且還放到過期，最後只好全部銷毀。

據《聯合報》報導，立法院預算中心報告指出，動植物防疫檢疫局於101至104年度，總共銷毀了H5與H7亞型家禽流行性感冒疫苗4000萬劑及2500萬劑，總金額共3948萬3千元，這些疫苗只有104年在彰化用於種鵝防疫1次，其餘疫苗全因過期而銷毀。

報導也提到，時代力量立委徐永明批評，這些預算每年都在追加，但錢全都不斷浪費且沒能有效利用，對防疫根本毫無幫助。