都更一坪換一坪不切實際？ 葉俊榮：地方有個別考量

2017-03-15 09:43

〔記者鄭鴻達／台北報導〕台北市長柯文哲日前針對都更議題表示，「一坪換一坪」政策方向，讓都更戶懷有不切實際的期待，致都更困難。內政部長葉俊榮今日指出，地方政府在推動上有個別考量，中央主要是把機制建立好，盼立法院本會期能將都更條例討論得更詳細。

柯文哲於「台北市居住正義論壇Ⅱ」致詞時，點出台北市住屋有房價高、空屋多、都更慢3大問題，並表示「一坪換一坪」政策方向，讓都更戶懷有不切實際的期待，導致都更困難，加上月初台北市長安西路一處都市更新案，傳出屋主出外協商時房屋遭拆，引發爭議。

葉俊榮今於立院受訪被問及時指出，都更一方面要合乎程序正義，一方面要合乎城市發展，有幾個案子在拆除過程有些程序要強化，地方政府要確保，尤其有爭議的要做好協調，無論中央或地方的規定都要走得完整、程序做好，才能讓人感覺制度可預期及信賴。

葉俊榮接著表示，未來在研議都更條例修改時，會希望在申請拆除執照前先協調，若請地方政府代拆，也須確保已做好協調，若都更戶仍覺有問題，要給予救濟機會，上述處理好後推動會較順利，希望能跟立委們好好討論、溝通本會期將推出的都更條例詳細規定。