引「不存在」判決起訴馬 黃國昌：可能有2理由

立委黃國昌指出，北檢引用了一個「不存在」的最高法院判決起訴馬英九，不知不覺傷害人民對司法的信任。（資料照，記者陳志曲攝）

2017-03-15 09:47

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九昨天因教唆洩密等3罪被檢方起訴，但時代力量立委黃國昌於今晨在臉書發文指出，北檢引用了一個「不存在」的最高法院判決起訴馬英九，不知不覺傷害人民對司法的信任，直言北檢應該更為謹慎。

黃國昌於今晨在臉書發文「北檢在起訴書引用了一個無法公開找到的最高法院判決（101年度台上字第2970號判決），實在不妥（北檢已發聲明此判決的確存在，媒體還引用其提供的裁判要旨）。我相信北檢不至於編造假判決，目前想到可能的理由：1.此判決漏未上傳法學資料檢索系統 2.保密案件」

貼文還說，起訴馬英九這種公眾矚目的案件應符合法律的正確適用，如果沒有，將不知不覺傷害人民對司法的信任。黃國昌認為北檢實在應該更謹慎，這也再次突顯了公開透明的重要性。