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郝龍斌批柯P是媽寶 綠委反酸郝是「爸寶」

對於郝龍斌批柯P是媽寶，立委林俊憲在臉書反暗酸郝是爸寶。（記者王俊忠擷取自林俊憲臉書）

2017-03-15  09:13

〔記者王俊忠／台南報導〕對於台北市前市長郝龍斌批柯P是媽寶，民進黨立委林俊憲反暗酸郝是「爸寶」，林俊憲今天在臉書上說，郝龍斌如此自婊是為了救援馬英九嗎？媽寶可以當上台大醫院最殺的主任嗎？柯市長其實是很殺的！

林俊憲表示，「郝龍斌說柯市長是媽寶？他只知道有媽的孩子是個寶，柯市長孝順有什麼不好。倒是有個知名爸寶，在選上市長時，第一句話就是跟爸爸報告，啊！狂新聞還給他什麼封號來著？倚父將軍是也！」

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