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只因護照破損... 台女遭馬國關進牢裡35小時

2017-03-15  08:53

〔即時新聞／綜合報導〕台灣女網友在網路上透露，去馬來西亞時因護照破損，被海關沒收手機和護照，甚至將她關進牢裡長達35個小時；馬來西亞副首相兼內政部長阿末扎希得知後對此非常生氣，認為這件事關乎國家形象和官員素質，並下令徹查此事。

女網友在網路上透露，本月9日前往馬來西亞，在入關時海關問她為何護照破損？她則回答，去日本時將免稅單訂在上面，被日本海關撕破。但在回答過後，馬來西亞海關仍將她叫到辦公室，除了護照和手機被沒收，行李和外套也被亂丟，對方還要她把錢拿出來，最後甚至被關進牢裡長達35個小時。

《聯合報》報導，首相東亞特使兼民都魯區國會議員張慶信說，馬來西亞無法接受破損的護照，但若是按照程序，應該是要讓旅客致電當地友人，或聯絡台灣代表處，除此之外，也可以直接安排下一班最早的班機遣返旅客，因為被扣留的台灣旅客不是罪犯，不應該被扣留或要求交出身上財物。因此，張慶信向馬來西亞內政部反映，部長阿末扎希得知後也相當震怒，已下令徹查此事。

外交部指出，外交部及駐處在第一時間主動掌握相關訊息，也有去了解當天的情形，馬國吉隆坡國際機場移民局執法組回覆駐處，證實9日有一名女性因所持的我國護照毁損，遭馬國機場移民官裁定拒絕入境並予以遣返，在11日被遣返台灣，不過馬國並未說明是否有沒收護照和手機、以及將台女關進牢裡等情事。

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  • 女網友透露，去馬來西亞時因護照破損，被海關沒收手機和護照，甚至遭扣留35個小時。（資料照）

    女網友透露，去馬來西亞時因護照破損，被海關沒收手機和護照，甚至遭扣留35個小時。（資料照）

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